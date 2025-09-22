Der Zweckverband für Hochwasserschutz steht vor der Auflösung

Der Name allein ist sperrig - und das Konstrukt an sich steht jetzt auf dem Prüfstand. Der „Zweckverband zur Unterhaltung und für Hochwasserschutzmaßnahmen für Gewässer dritter Ordnung im Bereich Bobingen, Diedorf, Gessertshausen, Großaitingen und Schwabmünchen“ könnte vor dem Aus stehen. Zumindest hat der Gemeinderat von Diedorf, wo auch die Geschäftsstelle des Verbands sitzt, den Mitgliedern die Auflösung empfohlen. Kommt es dazu nicht, beabsichtigt zumindest die Gemeinde Diedorf auszusteigen. Würde das eine Verschlechterung beim Hochwasserschutz bedeuten?

Was ist der Zweckverband und seit wann gibt es ihn?

Nach dem schweren Hochwasser vom Frühsommer 2002 haben sich die sechs Städte und Gemeinden zusammengeschlossen, um gemeinsam an jenen Gewässern für einen besseren Hochwasserschutz zu sorgen, die durch die Kommunen fließen. Im Mittelpunkt standen seitdem die Schwarzach, der Engelshofer Bach und der Anhauser Bach.

Was hat der Zweckverband in diesen Jahren geleistet? Was hat er vor?

Anna Röder aus dem Diedorfer Rathaus ist die Geschäftsführerin des Zweckverbands. Sie erläutert: „Sowohl für die Schwarzach als auch für den Anhauser Bach wurden Gewässerentwicklungskonzepte erstellt.“ Am Engelshofer Bach ist vor mehr als zehn Jahren ein Dammbauwerk eingeweiht worden, das rund 180.000 Kubikmeter Wasser zurückhalten kann. Bei den Arbeiten für den ökologischen Ausgleich wurde die eigentlich zuständige Gemeinde Großaitingen unterstützt. „Das nächste Projekt wäre das Rückhaltebecken an der Schwarzach bei Waldberg“, so Anna Röder. Die Planungen sind so weit fortgeschritten, dass gebaut werden kann, sobald der dazu benötigte Grund erworben wird. Anschließend stünde das nach dem Hochwasser vom Juni 2024 viel besprochene Rückhaltebecken an Webers Brünnele am Anhauser Bach auf dem Plan.

Warum wird nun über eine Auflösung gesprochen?

Das hat unter anderem technische Hintergründe. In Diedorf ist unklar, ob es weiterhin die Kapazitäten gibt, die Geschäftsstelle zu unterhalten. Zudem hat die Stadt Schwabmünchen erklärt, aus dem Zweckverband austreten zu wollen. Für die Stadt sei der Nutzen bislang gering.

Was würde eine Auflösung des Verbands für die heutigen Mitgliedskommunen bedeuten? Wird der Hochwasserschutz schlechter?

Ohne den Zweckverband müssten die Mitgliedsgemeinden dann ihre Hochwasserschutzvorhaben selbst planen, den Bau begleiten und dann auch unterhalten. Laut Anna Röder wäre das gut möglich. Allerdings: Vom Freistaat gibt es eine höhere Fördersumme, wenn eine Hochwasserschutzmaßnahme von mehreren Kommunen zusammen geplant wird. Dabei geht es um etwa fünf Prozent der Kosten.

Hätte die Zusammenarbeit hingegen Vorteile? Gibt es dafür neue Ideen?

Ein anderer Teil des eigentlichen Ziels des Zweckverbands, der Unterhalt von Gewässern dritter Ordnung, könnte hingegen von einer erweiterten Zusammenarbeit profitieren. Bislang unterhalten die Gemeinden diese Gewässer selbst, in Diedorf etwa den Lettenbach, der komplett auf Diedorfer Flur liegt. Zuständig ist dann der Bauhof. Anna Röder ist überzeugt, dass man mit einer gemeinsamen Ausschreibung eine geeignete Fachfirma beauftragen könnte, die sich sachgerecht um sämtliche Gewässer dritter Ordnung der Mitgliedsgemeinden kümmern könnte. Das würde dann am Ende günstiger. Zudem bedeute eine fachlich kompetente Betreuung einen besseren Hochwasserschutz. Würde das gemacht, könnte sich sogar die Stadt Neusäß vorstellen, in den Zweckverband einzutreten, wurde auf der Sitzung berichtet. Und Schwabmünchen würde dann im Zweckverband bleiben.

Warum wird der bestehende Verband dann nicht einfach umgewandelt?

Dennoch hat der Gemeinderat Diedorf nun zunächst die Auflösung des Zweckverbands befürwortet. Austreten will die Gemeinde auf jeden Fall. Aus Sicht einer knappen Mehrheit im Gemeinderat von 8:7 Stimmen ist es einfacher, nach den Kommunalwahlen im März 2026 einen Anlauf für einen neuen Zweckverband zu schaffen, als die ansonsten nötigen Satzungsänderungen umzusetzen.

Wie geht es jetzt weiter?

Möglichst noch in diesem Monat sollen sich die Mitgliedsgemeinden dazu äußern, wie sie zu einer Auflösung des Zweckverbands stehen. Diedorf tritt auf jeden Fall zum Jahresende aus, bleibt dann aber faktisch noch bis Ende 2026 Mitglied. Löst sich der Verband auf, soll im kommenden Jahr ein Neustart versucht werden - mit möglicherweise sogar weiteren Mitgliedsgemeinden.