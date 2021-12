18-Jähriger will in Willishausen wenden und übersieht anderes Auto

Kurz hinter dem Ortsausgang dreht ein Autofahrer auf der Straße um. Dabei übersieht er einen entgegenkommenden VW-IQ3-Fahrer.

Beim Wenden auf der Schenkenstraße hat ein 18-Jähriger am Mittwoch einen anderen Autofahrer übersehen. Der junge Mann fuhr um 11.15 Uhr in Willishausen ortsauswärts in Richtung Rommelsried.

Kurz nach dem Ortsausgang auf Höhe eines Feldweges wendete er sein Fahrzeug, um wieder zurück nach Willishausen zu fahren. Dabei bemerkte er laut Polizei einen aus Richtung Rommelsried kommenden 61-jährigen VW-IQ3-Fahrer zu spät. Der 61-Jährige prallte mit seinem Fahrzeug in die rechte Fahrzeugseite des VW-Golf. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 2500 Euro. (thia)