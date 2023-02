Windböe reißt in Diedorf einem Fahrer die Autotür aus der Hand

Einem Autofahrer wird in Diedorf beim Öffnen seines Fahrzeugs durch den heftigen Wind die Tür aus der Hand gerissen. Dabei wird das nebenan geparkte Auto beschädigt.

Der heftige Wind hat am Mittwoch in Diedorf einen kleinen Unfall verursacht. Der 45-Jährige Fahrer eines Seat Alhambra öffnete gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Gewerbestraße sein Autotüre, als ihm eine Böe diese aus der Hand riss.

Die Tür schlug gegen einen nebenan geparkten Opel Insignia und beschädigte die Seite. Nachdem der 45-Jährige laut Polizei insgesamt 45 Minuten auf den Besitzer des Opels gewartet hatte und dieser nicht erschien war, hinterließ er zunächst am Fahrzeug einen Zettel und verständigte anschließend die Polizei. (thia)