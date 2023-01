Wird der Anbau des Feuerwehrhauses doch noch verschoben?

Plus Eigentlich sollte der Haushalt der Gemeinde Diedorf bereits stehen. Doch die Mehrheit im Finanzausschuss hat Sorgen, ob alle Vorhaben zu finanzieren sind.

Wie verlässlich hat die Verwaltung der Marktgemeinde Diedorf den Haushalt für 2023 und den Finanzplan für die nächsten Jahre berechnet? Offensichtlich nicht überzeugend genug für die Mehrheit im Finanzausschuss der Gemeinde. Sie verwies den Haushalt zurück zu weiteren Besprechungen im Rathaus mit den Amtsleitern. Das wird nun Zweiter Bürgermeister Thomas Rittel ( CSU) übernehmen. Er vertritt für einige Wochen den erkrankten Bürgermeister Peter Högg (WfD). Der hatte sich noch kurz vor der Sitzung per E-Mail mit einem Appell an die Mitglieder des Gemeinderats gewandt.