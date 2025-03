Wohnmobil wird mutwillig beschädigt

In Diedorf ist in der Bahnhofstraße 12 abgestelltes Wohnmobil mutwillig beschädigt worden. Das Fahrzeug stand in der Hofeinfahrt des Besitzers. Den Tatzeitraum gibt die Polizei vom 11. bis 14. März an. Der unbekannte Täter verkratzte das Wohnmobil vermutlich mit einem spitzen Gegenstand. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Zeugen sollen sich bei der Polizei Zusmarshausen, Telefon 08291/18900 melden. (kar)

