Workshop und Infoveranstaltung zum Thema „Eisbaden“ am 22. März

In vielen Kulturen ist es schon lange bekannt, bei uns ist es noch ein neuer Trend: Das Eisbaden. Es soll das Immun- und Herz-Kreislauf-System anregen und stärken. Das Umweltzentrum Schmuttertal bietet dazu einen Workshop an. Dabei erklärt die Immunologin und Buchautorin Jana Konrad, was hinter dem neuen Trend steckt und wie man richtig eisbadet. Auch zu den Risiken wird sie etwas sagen. Das Eintauchen bleibt jedoch freiwillig. Mitzubringen sind: Badebekleidung, Badetuch, eventuell Badeschuhe. Treffpunkt ist im Umweltzentrum Schmuttertal (Augsburgerstr. 24, 86420 Diedorf/OT Kreppen) am Samstag, 22. März, um 10 Uhr. Die Veranstaltung dauert zwei Stunden. Anmeldung über E-Mail an umweltzentrum@markt-diedorf.de oder Telefon 08238/300463. (AZ)

