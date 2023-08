"Wucher-Handwerker" nehmen Seniorin 28.000 Euro ab

Sie kassierten bar ab und sind verschwunden: Wie eine 85-Jährige in Diedorf Opfer von falschen Handwerkern wurde.

Fast 28.000 Euro haben so genannte Handwerker in Diedorf ergaunert. Sie legten eine 85-jährige Frau herein. Wie die Polizei Zusmarshausen am Sonntag mitteilte, erhielt die Frau aus der Diedorfer Kiefernstraße zwischen dem 8. und dem 21. August mehrfach von zwei bis drei Handwerkern in wechselnder Zusammensetzung Besuch. In einem Fall war auch eine Frau darunter.

Diese überzeugten sie dann an der Haustür, dass am Dach und Einfahrt dringend Sanierungsarbeiten fällig wären. Die Seniorin beauftragte die Unbekannten anschließend mit der Durchführung der Arbeiten. Daraufhin reinigten sie die Dachziegel und verteilten Fugensand in der Hofeinfahrt. Zudem wurden Risse im Mauerwerk der Briefkastensäule mit Mörtel zugeschmiert.

An der Haustüre 28.000 Euro abkassiert

Die Bezahlung erfolgte laut Polizei bar und ohne Aushändigung einer Rechnung. In Sunmme soll die Frau so in insgesamt fünf Fällen 27.800 Euro bezahlt haben. Der Wert der erbrachten Leistungen beträgt bei fachgerechter Ausführung allerdings maximal 3.000 Euro, so die Polizei.

Die Geschädigte konnte gegenüber den Beamten kaunm Angaben zu Personen, Fahrzeugen oder Firmen machen. Um den Unbekannten ihr Wucher-Handwerk legen zu können, ist die Polizei Zusmarshausen deshalb dringend auf Zeugen angewiesen. Sie können sich unter 08291/18900 melden. (AZ/cf)

