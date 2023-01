Zeugen beobachten eine Unfallflucht in Diedorf

Ein Autofahrer prallt in Diedorf beim Ausparken rückwärts gegen ein geparktes Wohnmobil. Er fährt davon, kann aber schnell ermittelt werden.

Ein Wohnmobil hat ein zunächst Unbekannter am Montag in Diedorf angefahren und leicht beschädigt. Der Verursacher fuhr davon, konnte aufgrund von Zeugenhinweisen jedoch ermittelt werden.

Gegen 12.15 Uhr war der Autofahrer beim Ausparken in der Lindenstraße rückwärts gegen ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in einer Parkbucht abgestelltes Wohnmobil geprallt. Dabei richtete er laut Polizei einen Schaden von 200 Euro an. Zeugen hatten beobachtet, wieder Verursacher wegfuhr. Aufgrund der Hinweise konnte die Polizei einen 80-jähriger Ford-Fahrer ermitteln, der nun wegen Unfallflucht angezeigt wird. (thia)