„Zieh dich warm an“ für 2025

Am Sonntag, 12. Januar, gibt es eine Neuauflage des hybriden Gottesdienst-Formats „DieGo“. Daran können Interessierte in der Immanuelkirche Diedorf und über YouTube „Diedorf evangelisch“ teilnehmen. Diesmal geht es unter dem Motto „Zieh dich warm an!“ um das neue Jahr, das wieder einiges an Überraschungen für jede Einzelne und jeden Einzelnen bereithält. Zu hören sind ein lustiges Anspiel und schöne Musik mit einer kleinen Band. Auch eine Mitmach-Aktion und viele gute Impulse werden geboten und sollen den Gottesdienst zu einem Erlebnis machen. Beginn ist um 10 Uhr. Wer vor Ort dabei sein möchte, kommt in die Lindenstraße 20 nach Diedorf. (AZ)

Diedorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gottesdienst Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kirchengemeinde Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis