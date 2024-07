Zu stark gebremst: Motorradfahrer und Beifahrerin fliegen über den Lenker

Zwei junge Menschen sind am Samstag vom Motorrad gefallen. Ein 19-Jähriger war um 12.50 Uhr in der Diedorfer Hauptstraße mit seinem Motorrad in Richtung Augsburg unterwegs. Hinter ihm saß eine 18 Jahre alte Beifahrerin. Als die Ampel auf Höhe der Pestalozzistraße auf Rot umschaltete, bremste der Motorradfahrer so stark, dass beide über die Lenkerstange geworfen wurden.

Bei dem Unfall in Diedorf erlitt der Mann Prellungen am ganzen Körper

Der Fahrer erlitt nach Mitteilung der Polizei dabei am ganzen Körper Prellungen. Die junge Frau hatte leichte Schmerzen. Beide trugen Schutzhelme, die durch den Sturz stark beschädigt worden. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. (corh)