Zwei Frauen werden bei Auffahrunfall in Diedorf leicht verletzt

Eine 43-jährige Autofahrerin bremst vor einer gelben Ampel in Diedorf stark ab, und die nachfolgende Fahrerin kann nicht mehr rechtzeitig anhalten.

Zu spät gebremst hat eine 31-jährige Autofahrerin am Montag in der Hauptstraße in Diedorf. Die Frau hatte nicht bemerkt, dass der Wagen vor ihr wegen einer gelben Ampel angehalten hatte.

Die 43-Jährige war gegen 14.45 Uhr in Richtung Gessertshausen unterwegs, als auf Höhe der Bahnhofstraße die Ampel auf Gelb umschaltete. Die Frau bremste laut Polizei so stark ab, dass die 31-Jährige hinter ihr nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte. Obwohl es nur zu einem geringen Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro kam, klagten die 43-jährige Fahrerin und ihre gleichaltrige Beifahrerin über Schmerzen an der Schulter und im Brustbereich. Sie wurden daher mit dem Rettungswagen in die Uniklinik Augsburg eingeliefert. (thia)