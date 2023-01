Zwei Männer schütten in Diedorf glühende Asche in den Abfall

In Hausen und in Anhausen entsorgen zwei Männer heiße Asche in ihren Abfallbehältern. Die Glut setzt die Eimer in Brand.

Zwei Männer haben am Samstag durch ihre Nachlässigkeit in Hausen und Anhausen kleine Brände ausgelöst. Die beiden hatten noch glühende Asche in ihren Abfalleimern entsorgt.

Den ersten Brand gab es kurz nach 15.30 Uhr in Hausen. Dort hatte in der Buchenstraße ein 64-Jähriger seine Biotonne mit der glimmenden Asche befüllt. Diese setzte laut Polizei die Tonne Brand, die restlos abbrannte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Gegen 16.06 Uhr schüttete in Anhausen in der Herlestraße ein 79-Jähriger Mann ebenfalls heiße Asche in seinen Plastikkompostbehälter. Auch dieser brannte komplett ab. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Zu Personenschaden kam es in beiden Fällen glücklicherweise nicht. Beide Männer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. (thia)