Zwei Unfälle an einer Bahnunterführung bei Dinkelscherben

Auf der Kreisstraße A6 hängen zwei Unfälle an einem Nachmittag unmittelbar zusammen. Es gab hohen Sachschaden.

So etwas nennt man wohl eine Verkettung unglücklicher Umstände: In Dinkelscherben haben sich an einem Nachmittag an derselben Stelle gleich zwei Unfälle ereignet.

Am Freitag gegen 13.30 Uhr war laut Polizei ein 45-jähriger Mann mit einem Radbagger auf der Kreisstraße A6 von Dinkelscherben in Richtung Burtenbach unterwegs. Da der Baggerausleger ganz nach oben gefahren war, blieb er mit diesem bei der Bahnunterführung an der oberen Querstange der Warnbeleuchtung hängen. Der Sachschaden hielt sich hier aber in Grenzen, die Warnbeleuchtung wurde lediglich verbogen.

Mitarbeiter des Kreisbauhofs reparierten den Schaden

Gegen 16 Uhr reparierten Mitarbeiter des Kreisbauhofes den Schaden. Die beiden Fahrzeuge der Arbeiter waren nach der Unterführung in Fahrtrichtung Dinkelscherben neben der Straße geparkt, ragten aber noch etwas in diese hinein. Ein 57-jähriger Mann fuhr mit seinem Wagen durch die Unterführung in Richtung Dinkelscherben und hielt danach zwischen den beiden Fahrzeugen des Kreisbauhofes an, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Der hinter ihm fahrende 52-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf. Beide Autos wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand. (kar)

