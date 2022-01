Zwölfjährige stiehlt Bier und Schnaps in Diedorfer Supermarkt

Ein zwölf Jahre altes Mädchen wurde in einem Supermarkt in Diedorf beim Stehlen erwischt. Sie rannte davon, kam dann aber wieder.

Am Samstagmittag gegen 12.45 Uhr hat ein zwölfjähriges Mädchen in einem Supermarkt in Diedorf eine Flasche Rum und zwei Flaschen Bier gestohlen. Am Ausgang wurde der Alarm ausgelöst und das Kind rannte davon. Laut Polizei kam es wenig später freiwillig wieder zurück und wurde nach der Anzeigenaufnahme an eine Betreuerin übergeben. (AZ)

Lesen Sie dazu auch