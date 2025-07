Schulklasse besucht die Augsburger Allgemeine

Die Klasse 4d der Grundschule in Diedorf mit Klassenleitung Hannah Bermig besuchte das Medienhaus der Augsburger Allgemeinen. Durch das Projekt Zeitung in der Schule erhielten die Schülerinnen und Schüler 14 Tage lang die Zeitung in die Schule. So gelang es, den Aufbau einer Tageszeitung zu erklären und Hintergründe über die Berichte zu besprechen. Den Abschluss bildete der Ausflug ins Druckhaus der Augsburger Allgemeinen. Vorangegangen war ein Redaktionsgespräch, bei dem die Kinder einiges über Journalismus und einer guten Berichterstattung lernten. Nach der Fragerunde ging es dann in die Technik und zu den Druckmaschinen. Begeistert kamen die Schülerinnen und Schüler wieder zurück und werden die großen Maschinen, Papierrollen und Versandanlage noch lange in Erinnerung behalten. (AZ)

