25 Jahre Engagement, Verlässlichkeit und Herzblut

Seit einem Vierteljahrhundert tragen sie mit Engagement, Verlässlichkeit und Herzblut dazu bei, dass bei Veranstaltungen in der Stadthalle Gersthofen alles reibungslos läuft. Jetzt haben Julia Förg und Roland Königer ihr Dienstjubiläum gefeiert.

Seit 1. Oktober 2000 ist Roland Königer auf Minijob-Basis als Bühnenhelfer tätig und sorgt hinter den Kulissen dafür, dass alles funktioniert - vom Aufbau bis zum Abbau der Veranstaltungen. Julia Förg bekleidet seit ebenso langer Zeit die so wichtige Position der sogenannten Chefin vom Dienst. Bei ihr laufen am Veranstaltungstag die Fäden zusammen, sie kümmert sich gleichermaßen um das Wohl der Besucher und der Künstler.

Was der Kulturamtsleiter sagt

Beide erhielten nun Ehrenurkunden des Freistaats Bayern. Uwe Wagner, Leiter des Kulturamts der Stadt Gersthofen, sagte bei deren Übergabe: „Wir sind sehr stolz, dass wir auf Mitarbeiter zählen dürfen, die unserem Haus über so viele Jahre treu verbunden sind. Julia Förg und Roland Königer verkörpern Verlässlichkeit und Leidenschaft für ihre Aufgaben.“ Ebenso würdigte Bürgermeister Michael Wörle die beiden Jubilare. „Eine Stadthalle lebt nicht nur von dem, was auf der Bühne passiert, sondern auch von den Menschen, die davor und dahinter arbeiten“, formulierte er. Für ihren Einsatz und ihre Loyalität verdienten die beiden Geehrten „großen Respekt und unsere Anerkennung.“.

Für das Team der Stadthalle gratulierte der Technische Leiter Wolfram Stark zu 25 Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit. (AZ)

