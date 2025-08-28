Seit 25 Jahren ist sie der Stadt und den Bürgern Gersthofens verbunden

Seit 25 Jahren ist Ingrid Zießow bei der Stadt Gersthofen beschäftigt, aktuell als Mitarbeiterin der Stadtbibliothek. Nun hat sie ihr Dienstjubiläum gefeiert. Im Namen von Familienministerin Ulrike Scharf bekam sie nun aus den Händen von Bürgermeister Michael Wörle, Kulturamtsleiter Uwe Wagner und Melanie Sappl, Leitung Stadtbibliothek, die Ehrenurkunde des Freistaats Bayern für eine Dienstzeit von 25 Jahren überreicht.

Bibliothek, Grundschule, Bibliothek

Angefangen hat sie am 21. August 2000 als geringfügig Beschäftigte in der Stadtbibliothek. Ab September 2010 bis Oktober 2022 arbeitete sie in der Mittagsbetreuung der Goethe-Grundschule. Dann wechselte sie als Sachbearbeiterin zurück in die Stadtbibliothek der Ballonstadt.

Sappl würdigte Zießow als „zuverlässige, engagierte und geschätzte Kollegin, die mit ihrem Einsatz einen wichtigen Beitrag zum Team leistet. Ihre langjährige Verbundenheit mit der Stadtverwaltung spiegelt sich auch in ihrer täglichen Arbeit bei uns in der Bibliothek wider“. Der Bürgermeister führte aus: „Ihre langjährige Treue und ihr Einsatz sind nicht selbstverständlich – sie sind ein Ausdruck von echter Verbundenheit. Dafür spreche ich Ingrid Zießow persönlich und im Namen der Stadt Gersthofen meinen besonderen Dank und Anerkennung aus.“ Und Wagner betonte: „Ingrid Zießow trägt dazu bei, dass die Stadtbibliothek Gersthofen nicht nur ein Ort der Bücher, sondern auch der Begegnung, Inspiration und Gemeinschaft ist.“ (AZ)

