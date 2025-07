184 Tage auf Weltreise: Das Gersthofer Ehepaar Lamprecht hat sich diesen Traum erfüllt

Die Welt entdecken. Im Gegensatz zum Urlaub einfach Reisen ohne große Planung und ohne großen Zeitdruck. Dieser Gedanke ist schon über 30 Jahre alt. „Als ich mein Studium beendet hatte, wollten wir eine Weltreise machen“, sagt Barbara Lamprecht und lacht. Es kam anders. Nachdem ihr Mann Manfred zu diesem Zeitpunkt schon als Wirtschaftsmathematiker gearbeitet hatte und keinen Urlaub bekam, reiste sie allein für drei Monate nach Indien. Aber das Paar gab sich ein Versprechen: „Wenn wir in Rente sind, dann werden wir das nachholen.“ Nun war es so weit. In zweimal drei Monaten haben sie Südostasien mit dem Rucksack und Südeuropa mit dem Wohnmobil bereist. Insgesamt waren sie 184 Tage unterwegs. Dazwischen lag ein trauriges Ereignis.

