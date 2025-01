38 Sternsinger der Pfarrei Dietkirch geben Kinderrechten eine Stimme

Am 6. Januar machten sich in der Pfarrei St. Johannes Baptist Dietkirch 38 Könige und Sternträger auf den Weg, um den Menschen in Gessertshausen und Wollishausen die Frohe Weihnachtsbotschaft zu überbringen. Durch ihren Einsatz gaben sie den Kinderrechten unter anderem in Kenia und Kolumbien, den beiden Beispielländern der Sternsingeraktion 2025, eine Stimme. Dabei kamen stolze 5821 Euro zusammen. Begeistert von ihrem beeindruckenden Sammelergebnis und von ihren persönlichen Erlebnissen hatten die fleißigen Kinder und Jugendlichen zum Abschluss im Pfarrzentrum viel zu erzählen.

