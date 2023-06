Dietkirch

Pfarrei Dietkirch richtet auch nach 300 Jahren den Blick nach vorn

Plus Nach dem Festgottesdienst mit Weihbischof Anton Losinger wird das stolze Jubiläum im Rahmen des traditionellen Pfarrfests erfrischend anders in Szene gesetzt.

„Wir müssen an morgen denken, offen für Neues sein und nicht nur die Vergangenheit verwalten. Diese Kirche ist ein Geschenk gerade an euch Kinder – ihr seid unsere Zukunft“, appellierte Weihbischof Anton Losinger beim Festgottesdienst zum 300. Jubiläum der Pfarrkirche St. Johannes Baptist in Dietkirch. Nach dem Gottesdienst feierte die Pfarrgemeinde zusammen mit vielen Besuchern von nah und fern das traditionelle Pfarrfest im Pfarrgarten mit einem sehr abwechslungsreichen Programm für Jung und Alt.

Auf einer ehemaligen Schmutterinsel steht auf Eichenpfählen erbaut die Pfarrkirche St. Johannes Baptist. Die zentrale Lage zu den umliegenden Orten und auch der Name Dietkirch weisen darauf hin, dass es sich hier um eine alte Taufkirche handelt. Die erste urkundliche Erwähnung datiert aus dem Jahre 1254. Im Auftrag der Äbtissin des Klosters Oberschönenfeld, Maria Viktoria Farget, wurde am 5. Juli 1723 der Grundstein für eine vollkommen neue Kirche gelegt. Nur der Turm der alten Kirche wurde in den Neubau mit einbezogen. Am Südeingang zur „Wollishauser Seite“ befindet sich der frisch restaurierte Eckstein, auf dem diese geschichtlichen Daten noch einmal für jeden öffentlich einsehbar dokumentiert sind. Fast auf den Tag genau 300 Jahre später feierte nun die Pfarrei das Jubiläum.

