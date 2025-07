Ein digitales System soll rechtzeitig vor Hochwasser warnen

Im niederbayerischen Erdgoldsbach hat das bayerische Digitalministerium ein digitales Frühwarnsystem zum Schutz vor Starkregen gefördert. Die Gemeinde wurde zur Pilotkommune. 35 Sensoren wurden installiert, die Wetter- und Umweltdaten wie Niederschlag, Temperatur, Luft- und Bodenfeuchtigkeit sowie Pegelstände erfassen. Die Daten werden cloudbasiert erfasst und mittels künstlicher Intelligenz ausgewertet.

Bei drohender Unwetterlage erfolgt eine automatische Warnung an Einsatzkräfte und die Bürgerschaft über App, SMS, E-Mail und Anruf. Zusätzlich wurden mehrere kleine Rückhaltebecken gebaut, um Wassermengen aus dem Siedlungsbereich abzuleiten. Die Kombination aus digitalem Warnsystem und baulichen Maßnahmen habe sich bislang als wirksam erwiesen.

Das Pilotprojekt soll auf den Landkreis Augsburg ausgedehnt werden

Marina Jakob, Landtagsabgeordnete der Freien Wähler, setzte sich laut Pressemitteilung gemeinsam mit ihren Kollegen aus der CSU-Fraktion dafür ein, dass über eine Fraktionsinitiative eine halbe Million Euro im Nachtragshaushalt 2026 festgeschrieben wurde, die für die Implementierung des Ergoldsbacher Systems in besonders betroffenen Kommunen verwendet werden soll. Gerade die Region Nordschwaben, die im Frühsommer 2024 so stark von den Unwettern getroffen wurde, soll hierbei profitieren.

Das sagt Nordendorfs Bürgermeister dazu

„Wir brauchen unter anderem schnellere Genehmigungsverfahren und müssen die Menschen vor Ort gleichzeitig früher und besser warnen“, sagt Jakob. Die Bürgermeister der Gemeinden entlang der Schmutter wollten bei der Implementierung eines einheitlichen Frühwarnsystems eng zusammenzuarbeiten. „Die Mittel des Freistaats sind genau an der richtigen Stelle eingesetzt. So kann bei Starkregen- oder Hochwasserereignissen schneller und präziser reagiert werden“, so Tobias Kunz, Nordendorfs Bürgermeister.