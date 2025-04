„JuKi“ heißt der neue fleißige Mitarbeiter im Landratsamt

Behördengänge können kompliziert sein. Wer sich schon einmal durch Formblätter oder Antragsformulare gekämpft hat, weiß das. Schnell ist von ausufernder Bürokratie die Rede, die am besten abgeschafft werden sollte. Dabei stecken hinter den Formularen und Anträgen häufig komplexe Regeln, die zum Wohl aller gelten sollen. So wird zum Beispiel geprüft, wer Zuschüsse vom Staat bekommt, weil er nicht ausreichend Einkommen hat. Das nimmt viel Zeit in Anspruch. Am Landratsamt in Augsburg wird nun mit einem neuen Programm gearbeitet, das Abläufe wie diese revolutionieren soll. Eine künstliche Intelligenz soll zum fleißigen Mitarbeiter der Behörde werden.

