Vom Smarthome bis zur Bank-App: So profitieren ältere Leute von der Digitalisierung

Einfach mal ausprobieren und informieren. Das will der Digitaltag in Stadtbergen am Mittwoch, 29. Oktober, ermöglichen. Von 16 bis 19 Uhr geht es im Rathaus um das Thema Digitalisierung – und zwar in vielen verschiedenen Lebensbereichen. Gerade ältere Menschen sollen erkennen, welche Chancen die Digitalisierung ihnen bieten kann. Mit einem Grußwort des Bürgermeisters Paulus Metz beginnt die Veranstaltung um 16 Uhr im Rathaus. Der Vorsitzende des Seniorinnen- und Seniorenbeirats Stadtbergen, Norbert Greim, wird kurz erklären, wie das Konzept der Veranstaltung aussieht, bevor Laura Hänsch von der Stiftung Digitale Chancen sich mit einem Impulsvortrag zum Thema „Chancen der Digitalisierung im Alter“ anschließt.

Vorträge und Workshops

Im Sitzungssaal im ersten Obergeschoss geht es um 17 Uhr mit dem Thema Krankenkasse und Pflege weiter: Gabriele Gers vom Verbraucherservice Bayern widmet sich den E-Rezepten und der Digitalisierung. Ab 17.30 Uhr steht die elektronische Patientenakte im Mittelpunkt. Um 18 Uhr macht Burkhard Kuhls mit der Frage „Was kann eigentlich KI?“ am Beispiel von „Alexa - smart home für Ältere“ weiter.

Im Besprechungsraum 101.1 im ersten Obergeschoss befasst sich ab 17 Uhr Thomas Fendt von der VR Bank in „Bank digital erleben“ mit Onlinebanking und Videoservice. Um 17.30 Uhr stehen die Themen Online-Banking-Smartphone und Phishing-Mails auf dem Programm. Ab 18 Uhr spricht Martin Knauth (Leiter Kultur und Jugend) über Stadtbergens virtuelles Freilichtmuseum.

Im Besprechungsraum 021 im Erdgeschoss geht es ab 17 Uhr mit Markus Voh (Leiter Bürgerservice) um digitale Möglichkeiten im Einwohnermeldeamt. Das digitale Lesekonto und die Bibliotheks-App B24 beschäftigen Stefanie Frommberger (Leiterin Bücherei) hier ab 17.30 Uhr. Ab 18 Uhr geht es mit Claudia Günther (Stabsstelle Klimaschutz) um kommunalen Klimaschutz und Beratungsangebote.

Um 18.30 Uhr steht ein Rückblick und ein Vorausblick mit allen Teilnehmern an, bevor Norbert Greim die Gäste gegen 19 Uhr verabschiedet. (kabe)