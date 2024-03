Doppelschicht an der Schießbude für Peter Ahle beim Konzert in Dillingen

Wenn die Königsbrunner Band Darkness Light und die Lokalmatadore von Waidmann am 13. April im Dillinger Stadtsaal rocken, trommelt Peter Ahle bei beiden Formationen am Schlagzeug.

Rein musikalisch haben die Augsburger Melodic-Symphonic-Rocker Darkness Light und die Holzheimer Deutsch-Rock-Band Waidmann, die sich am Samstag, 13. April auf Einladung des Kulturring Dillingen im Stadtsaal am Kolpingplatz die Ehre geben, nicht viel gemeinsam – außer Schlagzeuger Peter Ahle. Der sitzt nämlich bei beiden Bands hinter der Schießbude, wie das Instrument in Musikerkreisen auch genannt wird.

Obwohl Schlagzeuger bei den Shows körperliche Schwerstarbeit leisten, braucht Peter Ahle keine besondere Vorbereitung für diese Doppelschicht. „Trommeln ist meine Leidenschaft. Das mache ich seit 40 Jahren", lacht der Drummer, der in Holzheim bei Dillingen lebt und im richtigen Leben Geschäftsführer eines großen Augsburger Unternehmens ist. Außerdem: "Beide Bands kommen aus unterschiedlichen Genres. Bei Waidmann ist es für mich eher gemütlich, bei Darkness Light wird es dann schon intensiver. Aber ich liebe beides: hart und weich.“

Seit sechs Jahren trommelt Peter "Pepe" Ahle bei Waidmann

Seit sechs Jahren trommelt Peter „Pepe“ Ahle bei Waidmann. Die Mitglieder dieser Band kommen allesamt aus dem Landkreis Dillingen. Sänger Manuel Nowak aus Höchstädt ist für die authentischen Texte zuständig. „Jedes Wort, das er singt, glaubt man ihm“, sagt Ahle über den charismatischen Frontmann und freut sich schon auf das Erscheinen des zweiten Albums „Schwarz & Gold“ im Herbst. Der eine oder andere Song wird auch in Dillingen zu hören sein.

Seit 13 Jahren rocken Darkness Light um den Gitarristen und Produzenten Cristian Bettendorf aus Königsbrunn in verschiedenen Besetzungen im Melodic-Symphonic-Heavy-Metal. Im Herbst soll das neue Album „I’m Ready to Fight“ mit zehn neuen Songs herauskommen.

In Dillingen wartet die Band mit einer neuen Frontfrau auf. Timea Göghova springt für Lydia Pane als Gastsängerin ein. „Sie ist aus privaten und beruflichen Verpflichtungen nicht in der Lage mit uns aufzutreten“, erklärt Bettendorf. Als Sängerin konzentriert sich das Model derzeit auf Projekte mit ihrem Ehemann, dem Bonfire-Gitarristen Frank Pane. „Doch auch Timea Göghova ist kein unbeschriebenes Blatt“, freut sich Cristian Bettendorf auf das Gastspiel der gebürtigen Ungarin.

Timea Göghova singt wie "eine Granate", findet Peter Ahle

Die 44-Jährige, die in Finsing im Landkreis Erding lebt und dort an der Volkshochschule Leiterin des Fachbereichs Deutsch als Fremdsprache und Integration ist, war 2021 bei der TV-Show „Voice of Germany“ zu sehen. Dabei präsentierte sie den Nina-Hagen-Song „Ich glotz TV“ derart offensiv, dass sich Johannes Oerding und Mark Forster bei den „Blind Auditions“ umdrehten. Bei einer ähnlichen Talentshow im ungarischen Fernsehen überzeugte sie mit „Welcome to the Jungle“ von Guns n’Roses. „Geile Energie“, hatte ihr Mark Forster attestiert. „Eine Granate“, schwärmt Peter Ahle nach den ersten Proben. „Wir bringen eine Selektion aus 13 Jahren Bandgeschichte auf die Bühne“, kündigt Cristian Bettendorf an. Das Doppelkonzert im Dillinger Stadtsaal verspricht einiges an gepflegter Rockmusik.

Karten gibt es bei Reservix, bei den Bandmitgliedern und beim Kulturring Dillingen.