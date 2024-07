Dinkelfestival: Vier Tage lang Musik, Kultur und Party in Dinkelscherben

Das Dinkelfestival 2024 steht in den Startlöchern. Rund 40 Bands und Shows sind hier an vier Tagen auf vier Bühnen zu sehen. Der Eintritt ist frei. Das Festival gilt als das größte Open-Air-Event bei freiem Eintritt in den Westlichen Wäldern. Es findet von Donnerstag, 25. Juli, bis Sonntag, 28. Juli, statt. Tausende Besucher werden wieder erwartet und natürlich Bands und Künstler aus ganz unterschiedlichen Musikrichtungen und Genres.

Auf der Bühne im Rathausgarten spielen beispielsweise die Liedermacher „Phil I Gran“ oder die deutsche Singer & Songwriterin Lyn Conary. Die Headliner auf dieser Bühne sind die „Dirty Handbags“ (Donnerstag), die mitreißende Interpretationen großer Klassiker dabei haben. Am Freitag warten mit „Who of us“ vier versierte Musiker mit Soul-, Pop und Funk-Songs aus den 70er- und 80er-Jahren auf und am Samstag kombiniert die „Brass-WG“ Brass-Sound mit Balkan, Funk, Elektro-Swing und Technobrass.

Das musikalische Angebot im Raiffeisenhof ist breiter aufgestellt

Die Bühne im Raiffeisenhof wurde dieses Jahr in „Hip-Stage“ umbenannt und präsentiert sich mit einem breiteren Musikgenre als in den vergangenen Jahren. Dort stehen neben bereits Festival erprobten Musikern wie der „Jazzware-Company“ und „Stainless Brass“ auch neue Acts wie die Alternative-Rock-Band „Clear Blue Sky“ oder „Button Rouge“ aus Augsburg und München auf der Bühne. Höhepunkte dürften die tschechische Green Day Coverband „The Minority“ (Freitag) und die Zusmarshauser Lokalmatadoren „Freinacht“ (Samstag) sein.

Bereits im vergangenen Jahr etabliert hat sich die Juze-Stage im Vikari-Hof. Neben Bands und DJs gibt es dort eine Chillout Area mit Shisha und Bar. Zum Auftakt am Donnerstag wird ein Band-Abend unter dem Motto „Crazy Horror Chicken Day“ gefeiert. Dort spielen die „Passive Fists“ und die „Arbeitsgruppe Lobotomie“ aus München, die mit provokanter Satire kein Blatt vor den Mund nimmt und auch mal unbequeme Fragen stellt, inklusive Live-Performance einer Ballerina.

Hip Hop, DJs und eine Horror-Combo rund um die Juze-Stage

Als Headliner entert das „Budapester Puppenmuseum“ die Bühne. Die Augsburger Horror-Combo beeindruckt mit einem Spiel aus Wirklichkeit und Illusion. Am Freitag schlägt das Juze-Team dann hip-hopigere Töne an und die Combos „Opaal“, „Der laute Gast“, „Matze Sampler“ und „Pikant & Moort“ stehen am Mikrofon und an der Loop-Station. Zum Abschluss steht der Samstag ganz im Zeichen einer Party mit den DJs Vullmatic, Bassjunkie und Assaggio sowie einem Bierpongturnier. Anmeldungen dazu nimmt der Jugendtreff Dinkelscherben gerne entgegen.

Als vierter Ort des Musikgeschehens und dieses Jahr neu mit dabei ist eine kleine Bühne im renovierten Rathausstadel. Dort gastiert am Donnerstag „Open-Stage“ aus Thierhaupten, am Freitag „Da Kopper“, „Punkastix“ und „Ernst Freundlinger“ und am Samstag die Dinkelscherber-Irischen Lokalmatadoren von „Next Friday“.

Hüpfburg und Kinderdisco: Der Sonntag gehört den Familien

Der Sonntag gehört den Familien. Etwas konzentrierter auf das Areal um das Rathaus, geht das Programm am Vormittag weiter mit einem Frühschoppen bei Musik der „Kaiserbergmusikanten“, gefolgt von südamerikanischen Rhythmen durch „Quinta-feira Perigosa“ und den Oldie- und Rockabilly Musikern „Trioldys“. Erwartet werden zudem die Publikumslieblinge „ScheinEilig“ und der Loop-Artist „Adi Hauke“. Auf dem Raiffeisengelände wird ab 17.30 Uhr mit der Jugendkapelle und der Musikkapelle Dinkelscherben die Biergartenstimmung weiter hochgefahren und die orientalische Tanzgruppe „Nakoda“ beendet das Festival. Auch in diesem Jahr wird es wieder ein buntes Kinderprogramm mit Hüpfburg und Kinderdisko sowie einen kleinen Künstlermarkt im Zentrum des Festivals geben. Die Organisation und Bewirtung übernehmen hauptsächlich gemeinnützige Vereine.

50 Cent pro Getränk gehen an Hochwasserbetroffene in Dinkelscherben

Da das Hochwasser Anfang Juni in Dinkelscherben einen immensen Schaden angerichtet hat, haben die Veranstalter beschlossen, mit dem Festival den Betroffenen zu helfen. Andreas Kalb, der mit seinem Verein Junge Kultur Dinkelscherben für das künstlerische Programm zuständig ist, erklärt dazu: „Dieses Jahr gehen 50 Cent pro Getränk auf das Dinkelscherbener Hochwasser-Spendenkonto. Ebenso steht es jedem Besucher frei, sein Pfand zu spenden“. Einige Künstler würden ganz oder teilweise auf ihre Gagen verzichten, erzählt er weiter. Lange hätten sich die Veranstalter Gedanken gemacht, ob das Festival überhaupt stattfinden soll. Doch die Möglichkeit, Spenden zu sammeln und der Gedanke, dass in einem für Dinkelscherben so katastrophalen Jahr ein Fest eine willkommene Abwechslung und Ermunterung wäre, haben die Organisatoren dazu bewogen, das Fest auf die Beine zu stellen. Infos und das Programmheft sind im Internet unter www.dinkelscherben.info oder auf der Facebook- oder Instagram-Seite nachlesbar.

Der Veranstalter ist der Markt Dinkelscherben. Das Bühnenprogramm organisiert die Junge Kultur Dinkelscherben. Die Regionalentwicklung Augsburg Land West fördert das Festival im Rahmen des Projektes „Musik im Naturpark“ und der Berzirk Schwaben sponsert zwei Slots dieses Bühnenprogramms.