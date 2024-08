125.000 Euro für den guten Zweck

Bei strahlendem Sonnenschein konnten im Innenhof des Hospitals die Scheckübergaben stattfinden. Der Förderverein, vertreten durch den 1. Vorstand Josef Guggemos (Vierter von rechts), überreichte einen großzügigen Scheck über 125.000 Euro an die Leiterin Katrin Stark (Zweite von rechts) von der Hospitalstiftung. Insgesamt sind in den letzten fünf Jahren rund 800.000 Euro vom Förderverein an die Hospitalstiftung gespendet worden. Einen weiteren Scheck in Höhe von 300 Euro anlässlich einer Adventsveranstaltung wurde von Theodor Mayr (Dritter von rechts) vom Verein „Agawanger Gastroservice und Brauchtumspflege“ an den Förderverein geflossen. Ein großer Dank geht an alle Gönner und Spendenfreudige.

