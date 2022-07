1400 Besucher machen Auftakt des Dinkel-Festivals zum Erfolg

Nach zwei Jahren Zwangspause geht das Dinkel-Festival in die nächste Runde. Der Veranstalter ist mit dem Auftakt zufrieden und freut sich auf die kommenden Höhepunkte.

Rockig, bunt und ein bisschen durchgeknallt: Unter diesem Motto wird das Dinkel-Festival in diesem Jahr beworben. Am Donnerstag begann die mehrtägige Feier, die kleiner ausfällt als in der Vergangenheit. Erstmals zählen die Veranstalter nun die genauen Besucherzahlen.

Viele Besucher und gute Stimmung beim Dinkel-Festival

"Wir sind sehr zufrieden mit dem Start", sagt Michael Kalb. Er ist einer des etwa 20-köpfigen Teams, das das diesjährige Dinkel-Festival organisiert. Bis einschließlich Sonntag dauern die Feierlichkeiten in Dinkelscherben noch an. Am Donnerstag eröffnete Indiesängerin Tanja Kitzberger die gut besuchte Veranstaltung. "Es kamen mehr als 1400 Menschen, für den Donnerstag als Besucherschwächster Tag ein super Auftakt." Auch der starke Regen habe erst zum Ende des Fests eingesetzt, sagt Kalb.

20 verschiedene Bands, Künstlerinnen und Künstler treten auf dem diesjährigen Dinkel-Festival auf. Foto: Marcus Merk

Über das gesamte Wochenende verteilt treten 20 verschiedene Künstlerinnen, Künstler und Bands auf. Außerdem gibt es einen kleinen Kunsthandwerkermarkt und viele Angebote für Kinder. Dieses Jahr steht das Festival im Zeichen der Regionalität. So kommen viele der Wirte und das Essen aus der Region, ebenso wie die Musikerinnen und Musiker. So zieht das "Dinkel22" in der Regel viele Menschen aus der Region an. "Das Kernpublikum ist aus den umliegenden Gemeinden, in diesem Jahr sehen wir aber auch besonders viele auswärtige Besucher", sagt Kalb. Er vermutet, dass das Neun-Euro-Ticket viele spontane Tagestouristen anziehe.

Erstmals werden DJs mit Elektro-Musik auftreten

Nach zwei Jahren Pause durch die Pandemie findet das Festival nun erstmals wieder statt. Allerdings fällt es kleiner aus als früher. Statt vier gibt es in diesem Jahr nur noch zwei Bühnen. Auch dafür sei die Pandemie verantwortlich, erklärt Veranstalter Kalb: "Als wir Anfang des Jahres unsere Planungen begannen, gab es noch viele Corona-Auflagen, weshalb wir nicht wussten, wie es im Sommer aussehen wird." Um den Schaden bei einer möglichen Absage in Grenzen zu halten, habe man sich entschieden, den Rahmen etwas kleiner zu halten, womit man jetzt sehr zufrieden sei.

Ein Höhepunkt am Samstag ist für Kalb der Auftritt zweier DJs, die mit elektronischer Musik besonders das junge Publikum anziehen sollen. Edgar Kalb, der Dinkelscherber Bürgermeister, tritt mit der Band Crossfire sogar selbst auf. Der Sonntag stehe dann ganz im Sinne der Familie. "Es soll ein Fest für alle sein."