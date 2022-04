150 Jahre Feuerwehr Dinkelscherben: So wird das Jubiläum gefeiert

Eigentlich sollte das Jubiläumsjahr der Wehr mit einem großen Fest gefeiert werden. Die Pandemie hat die Pläne auf den Kopf gestellt. Dennoch hat die Feuerwehr mehrere Veranstaltungen geplant.

Sie war die erste derartige Einrichtung im damaligen Bezirksamt Zusmarshausen. 1872 wurde die Freiwillige Feuerwehr Dinkelscherben gegründet. Heuer, feiert sie ihr 150-jähriges Bestehen. Die Feier fällt etwas kleiner aus als ursprünglich geplant. Doch trotz Pandemie ist einiges geboten.

Die Geschichte der Feuerwehr in Dinkelscherben

In den Jahren nach der Gründung entwickelte sich die Wehr zu einem schlagkräftigen Dienstleister in Sachen Brandschutz und technischer Hilfeleistung, der heute wie vor 150 Jahren rund um die Uhr, ehrenamtlich und unentgeltlich zum Wohle des Nächsten bereitsteht. Zahllose Einsätze musste die Wehr in dieser Zeit bewältigen, ob spektakuläre Großbrände, schwere Verkehrsunfälle, aber auch unspektakuläre kleine Hilfeleistungen. Auch in den Feuerstürmen des 2. Weltkrieges war die Wehr – damals bereits mit einem Löschfahrzeug ausgestattet – gefordert und versuchte zu retten, was zu retten war. Oftmals vergeblich.

Stets wurde neben einer intensiven Ausbildung auch großer Wert auf einen guten technischen Standard gelegt und so verfügt die FF Dinkelscherben heute über einen stattlichen Fuhrpark von fünf Fahrzeugen. Darüber hinaus besetzt eine speziell ausgebildete Gruppe zwei landkreiseigene Fahrzeuge zur Unterstützung der örtlichen Einsatzleitung.

Großes Jubiläum bei der Feuerwehr in Dinkelscherben

Rund 70 aktive Wehrfrauen und -männer stehen heute unter Führung von Kommandant Wenisch und seinem Team bereit. Um auch in Zukunft für die Aufgaben gerüstet zu sein, wird bereits seit 1972 in einer eigenen Jugendgruppe für die Ausbildung des Nachwuchses gesorgt.

Das große Jubiläum in diesem Jahr sollte eigentlich mit einem großen Fest gefeiert werden. Doch leider machte Corona den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung. So entschlossen sich die Verantwortlichen, das Jubiläumsjahr in mehreren voneinander unabhängigen Veranstaltungen zu begehen.

Der Festauftakt findet am Marktsonntag, 1. Mai, um 10 Uhr statt. Dabei besteht auch die Möglichkeit, das Gerätehaus und die Fahrzeugtechnik zu besichtigen, eine Drehleiter wird bereitstehen, ebenso einige Oldtimer. Gäste haben die Möglichkeit, sich von kompetenter Seite moderne Feuerwehrtechnik erklären zu lassen. (AZ)

Die Veranstaltungen im Jubiläumsjahr der Dinkelscherber Feuerwehr