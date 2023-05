19-Jährige vergisst in Dinkelscherben, die Handbremse anzuziehen

Eine 19-Jährige parkt in Dinkelscherben auf einer leicht abschüssigen Straße ihr Auto. Plötzlich macht es sich selbstständig und rollt los.

Ein wenig Lehrgeld hat eine 19-jährige Autofahrerin am Donnerstag in Dinkelscherben zahlen müssen. Die junge Frau hatte gegen 10.20 Uhr ihren Wagen in der Von-Ostrach-Straße geparkt und etwas vergessen.

Laut Polizei hatte die Fahranfängerin ihr Auto trotz der leicht abschüssigen Straße nicht gegen Wegrollen gesichert. Der Wagen machte sich selbständig und prallte rückwärts gegen einen hinter ihrem Fahrzeug stehenden Pkw. Aufgrund der geringen Geschwindigkeit blieb der entstandene Sachschaden mit rund 50 Euro sehr gering. Verletzt wurde niemand. (thia)