20-Jähriger touchiert in Dinkelscherben geparktes Auto - und ist vorbildlich

Der Fahrer eines Fiat Ducato bleibt in Dinkelscherben am Außenspiegel eines VW-Busses hängen. Danach verhält er sich jedoch vorbildlich.

Gegen einen geparkten Wagen ist ein 20-Jähriger am Freitag in Dinkelscherben gefahren. Der Unfall passierte gegen 11.20 Uhr in der Bahnhofstraße.

Der 20-jährige Fahrer eines Fiat Ducato touchierte laut Polizei einen am rechten Straßenbahnrand geparkten VW-Bus, wodurch der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Der Unfallverursacher verständigte jedoch ordnungsgemäß umgehend die Polizei und wartete an der Unfallstelle. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von 600 Euro. (thia)