200 Euro Schaden: Unbekannter streift geparkten Wagen

Ein Unbekannter hat in Dinkelscherben einen Kleintransporter gestreift und dabei einen Sachschaden verursacht.

Eine böse Überraschung hat der Fahrer eines Peugeot Boxter am Montag in Dinkelscherben erlebt. Er hatte seinen Wagen zwischen 8 Uhr und 9.30 Uhr auf Höhe der Bahnhofstraße 12 in Dinkelscherben auf dem Parkstreifen abgestellt. Laut Polizei streifte ein bislang unbekanntes Fahrer mit seinem Wagen in dieser Zeit den Außenspiegel des Kleintransporters. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Zusmarshausen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08292/18900. (AZ)