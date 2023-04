Dinkelscherben

22 Millionen Euro für neue Produktion: Witty will weiterwachsen

So wird Wittys Firmensitz nach dem Neubau aussehen: Im Vordergrund die neue Halle mit 3500 Quadratmetern Fläche, die sich an die bestehende Fertigwarenhalle anschließt.

Plus Seit über 75 Jahren sorgt der Saubermacher für Hygiene – nicht nur im Schwimmbad. Durch die größte Investition in der Geschichte des Unternehmens soll das auch so bleiben.

Von Philipp Kinne

Ein großer Gebäudeteil in der Mitte, zwei längliche an den Seiten – das bestehende Produktionsgebäude der Firma Witty erinnert an den Aufbau einer antiken Kirche. Hubert Witty nennt es "Basilika". Für fünf Millionen D-Mark ließ er es zu Beginn der 2000er-Jahre bauen. Der Neubau soll ein paar Nummern größer und teurer werden. Man könnte sagen, er wird vielleicht so etwas wie der Petersdom des Betriebs, um im Bild des Unternehmers zu bleiben. Für 22 Millionen Euro soll ein neues Gebäude entstehen, in dem künftig mehr produziert werden kann. Es ist die größte Investition in der Firmengeschichte.

Die Geschichte der Firma Witty in Dinkelscherben

Das Unternehmen stärkt damit den Standort in Dinkelscherben. Von dort aus bringt die Firma Witty seit den 1970er-Jahren ihre Produkte auf den Markt. Begonnen hat die Geschichte des schwäbischen Saubermachers aber schon vorher. Der Rechtsreferendar Siegfried Witty gründete mit Unterstützung seines Vaters, Xaver Witty, in Augsburg ein Unternehmen für chemische Erzeugnisse und Baustoffe und verkaufte etwa seine Handwaschpaste Witty Manulin immer besser. Die Wirtschaftswunderjahre bescherten auch dem Augsburger Unternehmen stürmisches Wachstum. Neue Produkte gesellten sich hinzu. In den 1980er-Jahren übernahm Hubert Witty. Inzwischen steht Sohn David Witty gemeinsam mit Geschäftsführer Thilo Schindler an der Spitze des Betriebs, der eine Reihe an Mitteln für die Schwimmbadpflege, Großküchen- und Trinkwasserhygiene auf den Markt bringt.

