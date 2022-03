33-Jähriger nach Betriebsunfall in Dinkelscherben schwer verletzt

Ein Dachdecker stolpert und stürzt drei Meter in die Tiefe. Schwer verletzt kommt er ins Krankenhaus.

Ein 33 Jahre alter Mann ist nach einem Betriebsunfall schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, stürzte der Dachdecker am Dienstag gegen 12.35 Uhr in der Burggasse etwa drei Meter in die Tiefe. Der 33-Jährige verlegte Platten auf dem Balkon eines Neubaus.

Dabei kam er ins Stolpern und stürzte, so die Polizei. Der Mann wurde schwer verletzt und kam in die Universitätsklinik nach Augsburg. Ob bei den Arbeiten Maßnahmen zur Absturzsicherung vernachlässigt wurden, muss noch geklärt werden, teilt die Polizei mit. (kinp)