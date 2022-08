44-Jähriger streift in Dinkelscherben einen geparkten Transporter

Der Fahrer eines Kleintransporters gerät in Dinkelscherben auf Höhe einer Parkbucht zu weit nach rechts. Mit dem Außenspiegel bleibt er an einem weiteren Transporter hängen.

Zu weit nach rechts gekommen ist ein Transporterfahrer am Mittwoch in Dinkelscherben. Der 44-Jährige war etwa um 7.40 Uhr in der Bahnhofstraße unterwegs.

Vor einer Parkbucht kam er dann mit seinem Lieferwagen so weit nach rechts, dass er mit seinem rechten Außenspiegel einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten weiteren Kleintransporter streifte. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf 200 Euro. (thia)