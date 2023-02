Dinkelscherben

13:14 Uhr

48-Jähriger kommt nach Reifenplatzer bei Dinkelscherben von der Straße ab

Durch einen Reifenplatzer ist ein 48-jähriger Autofahrer am Montag auf der Staatsstraße von Dinkelscherben in Richtung Steinekirch von der Fahrbahn abgekommen. Der Kia zog in einer langgezogenen Rechtskurve plötzlich stark nach links. Trotz des sofortigen Gegenlenkens kam der Mann von der Straße ab und touchierte einen Leitpfosten und einen Baum. Der 48-Jährige blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 8000 Euro. (thia)

