51-Jährige verwechselt bei Dinkelscherben Gas mit Bremse

Statt zu bremsen gibt eine 51-Jährige in ihrem Nissan an der Einmündung bei der Elmischwangmühle Gas und fährt einem Golf in die Seite. Der Sachschaden ist beträchtlich.

Diese Verwechslung kommt einer Autofahrerin teuer zu stehen. Die 51-Jährige war am Donnerstag gegen 14.30 Uhr in ihrem Nissan Qashquai von Anried her kommend in Richtung der Staatsstraße 2027 unterwegs.

An der Einmündung bei der Elmischwangmühle wollte sie nach links abbiegen, musste aber aufgrund eines von Dinkelscherben her kommenden VW-Golfs warten. Statt jedoch zu bremsen, gab die 51-Jährige Gas und fuhr in die Seite des anderen Autos. Als Grund für ihr Missgeschick gab die Frau laut Polizei an, dass sie am Tag zuvor in einem Auto mit Automatikgetriebe unterwegs gewesen sei. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. (thia)