60-Jährige nach Sturz in Dinkelscherben schwer verletzt

Eine 60-Jährige stürzt auf einem Gehweg in Dinkelscherben und schlägt mit ihrem Kopf ungebremst auf dem Bürgersteig auf. Mit schweren Kopfverletzungen kommt sie ins Krankenhaus.

Mit schweren Kopfverletzungen ist eine 60-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei berichtet, war sie am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr auf einem Gehweg in der Augsburger Straße unterwegs. Gegenüber des Rathauses stürzte sie laut Augenzeugen ohne Grund urplötzlich nach hinten um und schlug mit dem Kopf ungebremst auf den Bürgersteig auf. Sie zog sich dabei eine schwere Kopfverletzung zu und kam mit dem Rettungswagen in die Universitätsklinik nach Augsburg, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)