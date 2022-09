63-Jährige fährt in Dinkelscherben rückwärts gegen geparktes Auto

Nach dem Einkauf will eine Autofahrerin rückwärts auf dem Supermarktparkplatz in Dinkelscherben ausparken. Dabei übersieht sie ein hinter ihr stehendes Auto.

Teuer zu stehen ist einer 63-jährigen Autofahrerin der Einkauf in Dinkelscherben gekommen. Die Frau wollte am Mittwoch gegen 10.50 Uhr rückwärts auf einem Supermarktparkplatz in der Ustersbacher Straße ausparken.

Dabei fuhr sie laut Polizei mit ihrem Dacia gegen den hinter ihr stehenden Opel Corsa eines 64-jährigen Mannes und drückte an dessen Auto die Fahrertüre ein. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. (thia)