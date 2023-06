81-Jährige übersieht anderes Auto an Kreuzung in Dinkelscherben

Eine 81-jährige Autofahrerin will von der Bahnhofstraße in die Kreuzung zur Marktstraße einfahren. Gleichzeitig kommt von links eine 58-Jährige angefahren.

Eine 81-jährige Autofahrerin hat am Montag an der Finkl-Kreuzung in Dinkelscherben das Auto einer 58-Jährigen übersehen. Die Seniorin wollte um 11 Uhr von der Bahnhofstraße in die Kreuzung zur Marktstraße einfahren. Gleichzeitig kam von links die 58-Jährige. Bei dem zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3500 Euro. (thia)