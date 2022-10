85-Jähriger gerät mit seinem Gespann bei Dinkelscherben in den Graben

Ein 85-Jähriger rangiert in Dinkelscherben auf der Kreisstraße mit seinem BMW und einem leeren Viehanhänger. Dabei übersieht er den Straßengraben.

Im Graben ist ein 85-Jähriger am Dienstag in Dinkelscherben mit seinem Fahrzeuggespann gelandet. Der Senior war gegen 13.15 Uhr mit seinem BMW-X1 und einem leeren Viehanhänger auf der Kreisstraße zwischen Dinkelscherben und Burtenbach unterwegs.

An der Einmündung zu einem Feldweg noch vor dem Wald hielt er an. Nach einem Rangiervorgang wollte er wieder weiterfahren, übersah laut Polizei jedoch den angrenzenden Straßengraben und geriet mit dem BMW hinein. An der Karosserie entstand dadurch ein Schaden in Höhe von 500 Euro. (thia)