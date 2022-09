Dinkelscherben

vor 32 Min.

Alphornbläser bringen ungewohnte Klänge nach Anried

Viel Platz benötigten die Alphornbläser beim Gemeinschaftskonzert in Anried für ihre Instrumente.

Plus Ein ungewöhnliches Orchester erlebten die Menschen am Wochenende in Anried. Bis aus der Schweiz waren die Musizierenden zusammengekommen – für einen guten Zweck.

Von Michaela Krämer

Groß „aufgspüid“ wurde am Wochenende auf dem Kirchberg. Alphornbläser aus nah und fern, ja sogar aus der Schweiz, folgten der Einladung des Vereins zur Erhaltung der Gaststätte Alte Schule Anried und kamen in diesen Dinkelscherber Ortsteil. Fünf Gruppen mit insgesamt 25 Bläsern (Steinheimer, Weldener, Baarer und Marxheimer Alphornbläser aus der Region sowie die Alphorngruppe Enzian aus der Schweiz) kamen und boten am Nachmittag ein beeindruckendes Bild. Ebenso beeindruckend war auch die Musik, die dann gespielt wurde.

