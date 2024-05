Als die Dinkelscherber Musiker für den preußischen Kronprinzen aufspielten

Plus Pfingsten feiert Dinkelscherben das Bezirksmusikfest. Teil vier der Serie "Musikgeschichten aus dem Augsburger Land" berichtet von den Landwehrkapellen.

Mit der Gründung des Königreiches Bayern 1806 änderte sich die Situation für die Blasmusik: König Maximilian I. Joseph führte tiefgreifende Heeresreformen durch. Dazu gehörte die Aufstellung der Landwehr: Sie bestand aus uniformierten Einheiten, die in ihren Heimatorten für Ordnung sorgen sollten. Als diese Aufgabe mehr und mehr von der Polizei übernommen wurde, blieb der Landwehr vor allem ihre repräsentative Funktion. Gleichzeitig verbreiteten sich neue Ventile und Klappensysteme im Instrumentenbau, die die Instrumente leichter zu spielen machten.

Jede Landwehreinheit wurde mit einem eigenen Musikkorps ausgestattet, das am Standort bei weltlichen und kirchlichen Anlässen aufspielte. Typische Besetzungen waren die „Harmoniemusik“, die aus Holzbläsern bestand, und die „Deutsche Musik“, die auch als „Blechharmonie“ bezeichnet wurde – diese wiederum war eine Besetzung aus Blechblasinstrumenten. Das Schlagwerk hatte seinen Weg aus dem Osmanischen Reich nach Mitteleuropa gefunden. Deswegen bezeichnete man eine Kapelle mit Trommeln und Becken als „Türkische Musik“.