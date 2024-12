Altpapiersammlung am 7. Dezember in Dinkelscherben

Am Samstag, 7. Dezember, findet wieder eine Altpapiersammlung des Fördervereins Leichtathletik des TSV Dinkelscherben statt. Gesammelt wird in allen Gemeindeteilen von Dinkelscherben (außer: Ried, Breitenbronn, Holzara und Osterkühbach). Das Altpapier sollte am Abholtag ab 8.30 Uhr handlich gebündelt und gut sichtbar am Straßenrand bereitliegen. Da Jugendliche mithelfen, sollten die Pakete nicht zu schwer sein. Selbstanlieferer können in der Zeit von 8.30 bis 11.30 Uhr ihre Pakete am Festplatz Dinkelscherben abgeben. Gesammelt wird bei jeder Witterung. Der Erlös fließt in die Nachwuchsarbeit der Leichtathletik-Abteilung des TSV Dinkelscherben. Alle Helfer treffen sich um 8.30 Uhr am Festplatz Dinkelscherben an der Ustersbacher Straße. (AZ)

