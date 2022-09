Anhänger löst sich in Dinkelscherben von Auto

Ein Autoanhänger macht sich am Samstag in Dinkelscherben selbstständig und kracht gegen ein geparktes Fahrzeug.

Ein Autoanhänger habe sich in Dinkelscherben am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr selbstständig gemacht, berichtet die Polizei. Demnach war ein 32-Jähriger mit seinem Auto samt Anhänger auf der Schäfflerstraße in Richtung Anried unterwegs. Während der Fahrt löste sich der Hänger aus bislang ungeklärten Gründen und krachte gegen ein geparktes Fahrzeug. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 8000 Euro. (kinp)