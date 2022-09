Am Wochenende kommen viele Alphornbläser nach Dinkelscherben

Etwa 30 Alphornbläser geben im Dinkelscherber Ortsteil Anried am Wochenende ein großes Konzert. So kam es zu der für das Augsburger Land ungewöhnlichen Veranstaltung.

Man kennt sie vor allem aus den Alpen. Alphornbläser stehen auf dem Berg oder einer saftig grünen Wiese vor Bilderbuchpanorama und spielen ihr riesiges Instrument - so zumindest das Klischee. Im Augsburger Land hingegen, sind sie eher selten zu sehen. Im Dinkelscherber Ortsteil Anried aber, werden am Wochenende gleich etwa 30 Alphornbläser ein großes Konzert geben. Wie kommt es dazu?

So entstand die Idee zum großen Alphorn-Konzert in Anried

Veranstalter ist der Verein zur Erhaltung der alten Schule in Anried. Die Gruppe setzt sich seit Jahren für das historische Gebäude im Dinkelscherber Ortsteil ein. Auch die Einnahmen des nun anstehenden Konzerts sollen in die Arbeit fließen. Jeden Sonntag trifft sich der Verein zum Frühschoppen, erzählt Vorsitzender Thomas Gebele. Dabei sei die Idee zum Konzert entstanden. Ausschlaggebend war auch der Anrieder Michael Benda. Denn der 50-Jährige spielt seit einigen Jahren selbst ein Alphorn. Wie es dazu kam? "Ich war mit meinen Großeltern und Eltern viel in den Bergen", erinnert sich Benda. Da sei er auf das außergewöhnliche Instrument gestoßen. "Es macht einfach Spaß. Man muss aber auch viel üben." Der Anrieder spielt mittlerweile in zwei Musikgruppen und gibt auch Musikunterricht.

Die Gruppe der Alphornbläser sei insgesamt überschaubar erzählt der Musiker aus Anried. Er nutzte seine Kontakte, um die anderen Bläser zum Konzert in den Dinkelscherber Ortsteil zu bringen. "Die waren gleich dabei", erzählt Benda. Eine der Gruppen kommt sogar aus der Schweiz. Für das Augsburger Land sei ein solches Konzert sehr außergewöhnlich. "Ab und zu sieht man einzelne Alphornbläser auf dem Weihnachtsmarkt, aber so eine große Gruppe ist schon besonders", freut sich Benda.

Am Samstag, 3. September, sind nun folgende Gruppen zu hören: Die Steinheimer, Weldener, Baarer und Marxheimer Alphornbläser sowie die Alphorngruppe Enzian. Um 15 Uhr beginnt der Festtag auf dem Kirchberg in Anried, Reichenbachstraße 19. Ab 16 Uhr gibt es ein Gruppenspiel und um 19 Uhr spielt der Gemeinschaftschor.