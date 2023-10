Betrunkener Lkw-Fahrer baut in Dinkelscherben folgenreichen Unfall

Ein betrunkener Lastwagenfahrer bleibt mit seinem Fahrzeug an einer Bahnunterführung hängen. Das hat Folgen für den Bahnverkehr, berichtet die Polizei.

Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Freitagabend gegen 21.45 Uhr bei Dinkelscherben. Wie die Polizei berichtet, ist dafür ein 42-jähriger Lastwagenfahrer verantwortlich. Der Rumäne war mit seinem Lastwagengespann (Sattelzugmaschine und Auflieger mit spanischer Zulassung) auf der Kreisstraße A6 von Dinkelscherben-Elmischwang kommend in Fahrtrichtung Burtenbach unterwegs. An der Bahnunterführung auf der Strecke blieb der Lastwagen aufgrund einer Höhenbegrenzung von 3,50 Meter zunächst an der Tunneldecke hängen, fuhr dann aber trotzdem in den Tunnel ein. Dabei streifte der Laster mit seinem Dach die obere Fassade des Tunnels und blieb dann in der Unterführung stecken.

Bahnstrecke muss zwischenzeitlich gesperrt werden

Der Lkw wurde im Anschluss durch die Feuerwehr Dinkelscherben geborgen. Der Bahnstreckabschnitte wurde vorsorglich durch die Deutsche Bahn gesperrt, berichtet die Polizei. Bei der Überprüfung des unverletzt gebliebenen Lkw-Fahrers stellten die Beamten der Polizeiinspektion Zusmarshausen fest, dass der Mann betrunken war. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme durch einen Arzt veranlasst.

Gegen den Lkw-Fahrer läuft jetzt eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. An der Bahnunterführung entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 10.000 Euro. Wie die Polizei berichtet, wurde die Fassade beschädigt. Laut der Deutschen Bahn war zum Glück kein für den Bahnverkehr beeinträchtigender Schaden an entstanden, sodass die Züge wieder fahren konnten. Der Sachschaden am Lastwagen wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. (kinp)