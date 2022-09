Dinkelscherben

Anwohner machen sich wegen Dauerbaustelle in Dinkelscherben Sorgen

In der Baugrube in Dinkelscherben steht das Wasser. Während der warmen Sommermonate haben sich dort sogar Algen gebildet.

Plus Auf einer Baustelle wird seit Monaten Grundwasser abgepumpt. Nun beklagen Nachbarn Schäden durch das fehlende Wasser. Sie sehen die Behörden in der Verantwortung.

Von Moritz Maier

Die Vorwürfe von Anwohnern wiegen schwer: Durch Abpumpen von Grundwasser würden Schäden an Häusern, Gärten und Straßen in der ganzen Nachbarschaft verursacht, behaupten die Nachbarn. Seit eineinhalb Jahren läuft auf einer Dinkelscherber Baustelle eine Pumpe. Die Baugrube soll trockengelegt werden, um große Wohnblöcke fertigzustellen. Bisher ist davon aber noch nichts zu sehen. Die Tiefgarage ist gebaut, doch drinnen steht das Wasser. Seit einem Baustopp geht nichts mehr voran – die Pumpe läuft weiterhin, berichten Anwohner. Sie befürchten weitere Schäden an Haus und Garten.

