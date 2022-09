Archäologen finden in Dinkelscherben Hinweise auf alte Siedlung

Dort, wo sich auch heute die Ortsmitte befindet, haben schon vor Jahrhunderten Menschen gelebt. Jetzt wurden neue Hinweise entdeckt, die Aufschluss über die Ortsgeschichte geben könnten.

Dass mitten im Ort Ausgrabungen stattfinden, kommt selten vor. Denn meist ist das Gebiet dicht bebaut. In Dinkelscherben gibt es derzeit einen freien Bauplatz, auf dem bald ein großes Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage entstehen soll. Dort haben Archäologen nun Entdeckungen gemacht. Die deuten darauf hin, dass es in der heutigen Ortsmitte schon vor Hunderten Jahren eine Siedlung gab.

Bruchteile alter Keramik und Hinweise auf Grubenhäuser gefunden

Die Archäologen fanden unter anderem Bruchteile alter Keramik. Wie alt sie genau sind, wird derzeit untersucht. "Momentan gehen wir davon aus, dass sie aus der Zeit zwischen dem 12. und 15. Jahrhundert stammen", sagt Hubert Fehr, Referent beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. Außerdem wurden mehrere Pfostenlöcher gefunden. Sie sind ein Hinweis auf sogenannte Grubenhäuser. Das sind Gebäude, die ganz oder teilweise in den Boden eingegraben wurden. Wände brauchten so nicht errichtet werden und die Dachkonstruktion konnte unmittelbar auf dem Erdboden abgestützt werden. Derartige Grubenhäuser wurden bis ins späte Mittelalter gebaut, berichtet Fehr. "Später wurden daraus richtige Keller aus Stein." Momentan könne man noch nicht konkret sagen, wie alt die möglichen Überreste einer Siedlung tatsächlich sind.

Erstmals urkundlich erwähnt wird Dinkelscherben im Jahr 1162

Grubenhäuser, wie sie nun in Dinkelscherben vermutet werden, wurden in der Region bislang hauptsächlich im Lech- und Wertachtal gefunden, etwa in Meitingen oder Gablingen. "Die Reischenau wurde erst relativ spät besiedelt", sagt Bezirksheimatpfleger Christoph Lang, der auch Vorsitzender des Heimatvereins Reischenau ist. Erstmals urkundlich erwähnt wird Dinkelscherben im Jahr 1162, weiß Lang. Die Grubenhäuser könnten aus dieser Zeit stammen, aber auch noch älter sein. Im Ort sei bislang noch nichts Ähnliches gefunden worden. Das liegt vermutlich daran, dass es selten Gelegenheit gibt, danach zu suchen.

Weil nun mitten im Ort eine Tiefgarage gebaut werden soll, war das in diesem Fall anders. "Dass das neue Dinkelscherben auf dem alten liegt, davon ist auszugehen", sagt Bezirksheimatpfleger Lang. Das wird auch durch schriftliche Quellen gestützt. Die neuesten Entdeckungen könnten ein weiterer Beleg dafür sein. Überraschend sei das nicht. Lang geht davon aus, dass die heutige Ortsmitte Dinkelscherbens auch schon vor Hunderten von Jahren der Mittelpunkt des Ortes war. Hier findet sich die Kirche, ein altes Gasthaus und ein Übergang über die Zusam.

Dass Dinkelscherben im 12. Jahrhundert zum ersten Mal schriftlich erwähnt wird, heißt nicht, dass dort nicht schon vorher Menschen lebten, erklärt Hubert Fehr vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. "Viele Urkunden sind mit der Zeit verschollen oder verbrannt", sagt er. So geben Funde von Keramik und Steinwerkzeuge Hinweise darauf, dass auf dem Burgplatz auf dem Schlossberg , nördlich über Dinkelscherben, bereits 2000 Jahre vor Christus sich Menschen ansiedelten. Ausgrabungen in den 1980er-Jahren zeigten, dass dort im ersten Jahrhundert nach Christus ein keltischer Herrensitz errichtet wurde. Die erste massive Steinburg entstand im elften und zwölften Jahrhundert. Die Reste der hoch- bis nachmittelalterlichen Burg Zusameck liegen noch heute auf dem Schlossberg.

Lesen Sie dazu auch

Wie geht es mit den archäologischen Funden weiter?

Die neusten Funde in der Dinkelscherber Ortsmitte könnten ein weiterer Baustein in der Rekonstruktion der Ortsgeschichte werden. In den kommenden Tagen soll die beauftragte Grabungsfirma auf dem Grundstück am Marktplatz noch weiter arbeiten. "Das wird aber nicht mehr lange dauern", sagt Hubert Fehr vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. Das ausführende Unternehmen wird dem Landesamt danach einen ausführlichen Bericht schreiben. Die Funde werden gewaschen und abgepackt, erklärt Fehr. In der Regel empfehle das Landesamt dem Bauherrn, die Funde einer Ausstellung zur Verfügung zu stellen. Rechtlich gehören sie aber dem Bauherren, der darüber entscheiden kann.