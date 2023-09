Dinkelscherben

vor 47 Min.

Auf dem Mammutzahn aus Dinkelscherben lastet ein Fluch

Dieser Mammutzahn wurde 2003 in einer Sandgrube in der Nähe vom Dinkelscherber Ortsteil Au ausgegraben.

Plus Dinkelscherben hält einige fossile Funde bereit. Den Höhepunkt stellt der Stoßzahn eines Mammuts dar. Zwei Experten erzählen die Geschichte hinter den Entdeckungen.

Von Marie Fichtel

„Auf dem Mammutstoßzahn lastet ein Fluch“, sagt Johann Gerstmayr, sein Finder. Mehrere Menschen, die mit dem Zahn in Verbindung standen, sind gestorben. Der Mann, der die Kommode fertigte, auf welcher der Mammutzahn heute ruht. Johann Plabst, der ihn ausgebaggert hatte. Bernard Raymond von Bredow, der ihm das Mittel zur Präparation verschaffte, ist sogar ermordet worden. Zumindest Gerstmayr lebt noch und erzählt von dem fossilen Fund im Landkreis Augsburg.

Im März 2003 ging Gerstmayr im Wald spazieren. „Ich wusste, dass es jetzt anfängt zu tauen und dann oft Böden abgehen“, erklärt er. Eine gute Zeit also, um Dinge zu finden, die in der Erde verborgen liegen. Mit einem solchen Fund hätte er aber niemals gerechnet. „Haben Sie schon einmal im Lotto gewonnen und es erwartet?“, fragt er und lacht. In einer Sandgrube in der Nähe vom Dinkelscherber Ortsteil Au gab der Boden einen fast vollständigen Mammutzahn frei. Etwa 100.000 bis 125.000 Jahre lang lag er sehr tief in der Erde. Damit stammt er aus der vorletzten Eiszeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

