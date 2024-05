Dinkelscherben

Aus alter Arztpraxis in Dinkelscherben wird Unterkunft für Geflüchtete

Aus einer ehemaligen Arztpraxis in Dinkelscherben soll eine Unterkunft für Geflüchtete werden. Sie sollen bereits in den kommenden Tagen einziehen.

Von Philipp Kinne

Von Philipp Kinne

Der Landkreis ist nach wie vor händeringend auf der Suche nach Wohnraum für Geflüchtete. Deshalb werden auch private Häuser angemietet. Zuletzt sorgte das etwa in Zusmarshausen für Aufsehen. Nun soll auch aus einer ehemaligen Arztpraxis in Dinkelscherben eine Unterkunft für Geflüchtete werden. Bevor die ersten Bewohner eingezogen sind, regt sich auch hier Widerstand.

Asylunterkunft im Lärchenweg in Dinkelscherben geplant

Einziehen sollen die Geflüchteten in ein Haus im Dinkelscherber Lärchenweg. Darüber diskutiert wird schon länger, nun ist ein entsprechender Mietvertrag unterschrieben. Annemarie Scirtuicchio, Sprecherin des Landkreises, teilt auf Nachfrage mit: "Für das genannte Objekt wurde ein Mietvertrag zur Nutzung als dezentrale Unterkunft für Geflüchtete geschlossen." Es sei von einer Belegung mit maximal zehn Personen auszugehen. Sie sollen in den kommenden Tagen einziehen.

